Rainha! Fátima deixou todo mundo de queixo caído dançando K-Pop

Parece que a manhã desta terça-feira (6) está agitada na Rede Globo, gente! Depois de Ana Maria Braga receber no “Mais Você” o seu quase sósia, Supla, agora foi Fátima Bernardes quem decidiu surpreender o telespectador: ela dançou uma coreografia com-ple-ta ao lado da banda coreana MASC. É sério!

Os demais convidados do programa, como Nanda Costa e Marcelo Serrado, da novela “Pega Pega”, também dançaram junto dos meninos da MASC – mas ninguém conseguiu superar Fátima.

A apresentadora claramente ensaiou tudinho antes de se apresentar para a gente. E valeu a pena, viu? Ela arrasou demais!

Fátima comparando com o tempo que eles ensaiam vc dançou muito bem! Gostei!!! Kkk Traga mais atrações coreanas! Blanc7 em julho no 🇧🇷 — HELOISA MARIANNO (@HeloisaHdaMM) June 6, 2017

Fátima dançando foi engraçado kkkkk — Lívia (@LviaPassos5) June 6, 2017

Triste foi constatar que a Fatima dança melhor que eu pic.twitter.com/pi1yLBHmJW — Giulia Malpikachu (@GiuliaMalpica) June 6, 2017

Os fãs da banda, porém, estavam empolgadíssimos com essa edição do Encontro – e, no Twitter, dizem ter ficado um tanto decepcionados com rapidíssima passagem dos meninos no programa.

@EncontroFatima FATIMA ,PODE COLOCAR MAIS TEMPO NISSO AI — ~ren (@jungnimm) June 6, 2017

Man, ainda bem que não fui pro banho velho, se não ia perder o Masc no encontro com Fátima — Beeh (@Beehh_sillva) June 6, 2017

Pelo menos as cenas (e os ensaios) da Fátima geraram imagens incríveis para a posteridade, né? Olha só: