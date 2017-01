Reese Witherspoon dá força e destaque às mulheres em série da HBO

Aos 40 anos, Reese Witherspoon já ganhou um Oscar e um Globo de Ouro e estrelou em incontáveis filmes icônicos – como nosso guilty-pleasure preferido Legalmente Loira. E não só isso: ela também já atuou como produtora em alguns longas de sucesso. É o caso de Garota Exemplar e Livre, por exemplo. Atualmente, junto de Bruna Papandrea, continua a carreira de produtora em uma minissérie para a HBO, Big Little Lies.

“Por 25 anos, eu fui a única mulher no set de filmagem”, conta Witherspoon, em uma coletiva do Television Critics Association. “Nós precisamos ver experiências de mulheres reais – mesmo que isso envolva violência doméstica, assédio sexual, romance, infidelidade ou divórcio”.

Inspirada no best-seller homônimo da autora australiana Liane Moriarty, a série vai contar com não uma nem duas, mas CINCO protagonistas femininas – interpretadas por Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern e pela própria Witherspoon.

“Quando li o livro pela primeira vez, me identifiquei em diferentes estágios da maternidade através da vida”, revela a atriz e produtora. “A história explora muitos aspectos com os quais as mulheres vão se identificar. Não é sobre elas serem ‘boas’ ou ‘ruins’ – é sobre todos os espectros e todas as cores da vida de uma mulher. E apresentou uma oportunidade única de juntar tantos papéis incríveis para mulheres em uma só produção”. Arrasou, Reese!

A estreia de Big Little Lies está prevista para o dia 19 de fevereiro.