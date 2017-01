Revelado o segredo sobre a série com Drew Barrymore na Netflix

“Santa Clarita Diet” pode parecer o nome de um novo refrigerante (em sua versão apropriada para diabéticos). Trata-se, no entanto, do mais recente trabalho de Drew Barrymore, um seriado que será lançado dia 3 de fevereiro na Netflix.

O nome se refere, primeiramente, à região onde a personagem de Barrymore (Sheila) vive com o marido: Santa Clarita, no subúrbio de Los Angeles. O “diet” aparece porque a dieta que a protagonista adota em sua vida é, digamos… bastante peculiar.

A Netflix vinha mantendo grande mistério sobre o programa – e, acima de tudo, sobre a tal dieta. “Acabe com as rugas”, “Ganhe mais energia”, “Sinta-se sexy” e “Coma quem quiser” foram as vantagens anunciadas no poster da série.

Foi só ontem, quando a atriz concedeu uma entrevista ao USA Today, que o enigma foi desvendado: na maior parte do seriado, a verdade é que Sheila vai estar morta. Ela vai ser uma espécie de zumbi, e, para continuar ~vivendo~ entre os humanos, vai precisar comê-los. (Sim. Os humanos).

A série é um dos primeiros trabalhos da atriz desde que suas filhas, Olive e Frankie, nasceram, e que Drew passou por seu terceiro divórcio. Ao USA Today, ela conta que, antes disso, sua vida pessoal estava “desmoronando”.

“Há um otimismo real sobre a série”, ela revela ao site. “Eu não quero assistir a algo sobre um casal brigando e terminando, não conseguiria fazer isso agora. A série não é pesada, e também não lhe falta uma certa doçura. Mas também é forte, tem ‘culhões'”.