Revoltadíssima, Marinalva detona Marcos em madrugada do BBB17

Nessa madrugada, Marinalva e Ilmar sentaram na varanda da casa e conversaram animadamente sobre vários assuntos. Como não poderia deixar de ser, a paratleta aproveitou aquele momento de compreensão e desabafo para mostrar que está por aqui com o cirurgião do Big Brother Brasil.

Que a convivência está longe de ser pacífica a gente já sabe, mas várias atitudes de Marcos têm irritado Marinalva. Ela citou, por exemplo, uma conversa na qual ouviu o médico insinuando que Rômulo era a pessoa responsável por manipular todo mundo. “Será que ele acha que eu sou uma idiota, que não tenho opinião própria?”, disparou Marinalva.

A própria eliminação de Rômulo também foi motivo para Mari criticar Marcos. Ela achou um absurdo o médico ter ajoelhado na frente do eliminado para dizer (apontando na cara) que acreditava nele. “Quem somos nós pra dizer ‘eu acredito em você’?”, declarou. Ela também achou de muito mau tom o Marcos ter pulado na piscina e depois abraçado Rômulo com tudo, molhando o diplomata bem na hora que ele iria ser entrevistado ao vivo pelo Tiago Leifert. Ilmar se surpreendeu com essa parte, que ele não chegou a ver no dia.

Emilly também foi assunto da conversa, mas Marinalva foi “mais branda”. Mamão, por sua vez, tentou defender a gêmea usando como justificativa a idade dela, mas a paratleta não comprou muito bem essa desculpa. “Não coloca a idade”, declarou.