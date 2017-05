Rihanna e Lupita Nyong’o são as estrelas do novo filme da Netflix

Dá para acreditar? Um filme que começou como um meme no Twitter foi abraçado pela Netflix e, em breve, deverá se tornar uma maravilhosa realidade.

De acordo com a EW, após uma tensa negociação durante o Festival de Cannes entre vários estúdios, o serviço de streaming levou a melhor nessa espécie de leilão e ganhou os direitos para produzir a história.

Rihanna e Lupita Nyong’o serão as protagonistas, enquanto Ava DuVernay (Selma) assume a direção e Issa Rae, da série “Insecure”, o roteiro. Sim, só garotas negras encabeçando o longa!

E, por mais louco que possa parecer, o início de tudo foi com este tuíte abaixo – uma brincadeira com uma foto de Riri e Lupita na primeira fila do desfile da Miu Miu:

Rihanna looks like she scams rich white men and lupita is the computer smart best friend that helps plan the scans https://t.co/PhWs1xd3nj — WHOOPHERASSKOURTNI (@1800SADGAL) April 18, 2017

“Rihanna parece alguém que aplica golpes contra homens brancos e ricos e Lupita é a melhor amiga nerd que ajuda a planejar os golpes”.

Os usuários do Twitter ficaram tão animados com a história que foram até DuVernay e Rae pedir para elas colocarem esse conceito em prática. O que ninguém imaginava é que não só as quatro apoiariam o projeto como fariam ele se tornar realidade.

Desde então, o hype em cima do projeto só aumentou e, de acordo com fontes, o roteiro já está em produção e as filmagens devem começar em 2018.