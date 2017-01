Roberta chora muito por Gabriela Flor… e pelo protetor solar

A tarde dentro do Big Brother Brasil 17 está cheia de emoções. No quarto azul, as gêmeas Emilly e Mayla viram Roberta chorando e quiseram saber o que estava pegando. A estudante de serviços sociais se emocionou ao comentar a situação atual de Gabriela Flor no reality, pois a sister está afastada dos outros e não consegue se sentir acolhida pelos participantes. A situação da baiana se complica mais porque ela é o possível alvo das líderes Mayara e Vivian para o paredão.

“Mas eu também fico preocupada dela também ‘tá’ se sentindo extremamente isolada”, comoveu-se Roberta e continuou “A mina deve ‘tá’ pirando, velho”. Emilly (ou será que era a Mayla?) tentou consolar Roberta, e concordou que Gabriela Flor não interage muito com ela também.

Além da situação de Gabriela Flor, Roberta confessou que parte do choro era por um motivo inusitado: o protetor solar que havia passado na cara. Seus olhos estavam vermelhos e a sister confessou que o produto estava ardendo sua cara. Acho que Roberta levou muito a sério aquele famoso conselho do Bial:

Gabriela Flor tem sido deslocada do grupo desde o primeiro dia. No dia da chegada ela alegou fome para explicar seu distanciamento, mas pelo visto os participantes ainda têm algumas ressalvas com o comportamento social da sister. Uma primeira impressão não muito boa parece ser a que fica, infelizmente.