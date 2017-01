Roberta do BBB17 tem medo de virar meme

O Big Brother Brasil existe desde 2002, mas a experiência dos primeiros anos era completamente diferente dessa que temos hoje em dia. Com o advento da Internet e das Redes Sociais, os brothers ganharam uma nova preocupação na casa mais vigiada do Brasil: a possibilidade de virarem memes. E Roberta está ciente desse risco.

Nessa madrugada, sister estava conversando com as gêmeas Mayla e Emilly sobre situações constrangedores e declarou ter medo de virar meme. Enquanto as irmãs gargalhavam, Roberta continuou relatando seu temor de viralizar com algumas caretas que ela faz. Deu pra ver que é um medo real da sister.

Claro que por conta do confinamento não podemos entrar em contato com a Roberta, mas queremos só avisar que já é tarde demais. Sim, pois não só Roberta está virando meme na Internet como também ela já é a campeã dos memes desde a estreia do programa.

O melhor meme que você respeita #BBB17 #Roberta

Todo print que tira dela é um meme novo kkkkkk #REDEBBB pic.twitter.com/xr5XdDu63D — Poxa Sah (@sarah_lfa) January 25, 2017

Quando chega aquela pessoa que se acha a ultima bolacha do pacote. #BBB17 pic.twitter.com/xZWKbuUOjg — Memes BBB (@MemesBigBrother) January 25, 2017

ROBERTA É UM MEME EM PESSOA, Q ICONE #BBB17 pic.twitter.com/eHeqKnF2Hq — wevertu (@wevertu) January 26, 2017

Mais um pouco e você toma o lugar da Gretchen.