Roberta é eliminada do BBB17 e discute ao vivo com Emilly

Mais uma terça-feira chegou e mais uma baixa nos competidores do Big Brother Brasil, pois Roberta foi eliminada com 79%. Confira como foi o programa de hoje no nosso sempre especial resumo da noite:

O primeiro vídeo exibido pelo programa (muito sensacional, convenhamos) foi uma espécie de documentário musical sobre o fim da banda Confination, com direito a depoimentos de artistas reais do nosso mundo como Ivete Sangalo se declarando “confinete de carteirinha“.

Outra participante que ganhou espaço nos vídeos do BBB17 foi Maria Vivian, representada como uma protagonista de uma novela mexicaníssima narrando sua viuvez após a eliminação de Manoel e como ela brilhou na casa com a eliminação do namorado. E como toda Maria precisa de uma vilã, a edição representou Emilly como uma malvadona de dramalhão mexicano.

Como Emilly é a que mais aparece nesse programa, o pessoal que produz os VTs dos emparedados precisou apelar para a criatividade e retratar a gêmea como se fosse a cabeça de um filme de terror:

Já no resumo dos acontecimentos das últimas 24h, foi destaque a brincadeira de esconde-esconde. A Globo mostrou o tal ~chute~ de Emilly e não escondeu Marcos contando que ele gemendo de dor em posição fetal era puro teatro. Logo após o vídeo, Tiago Leifert agradeceu à participação do público que ficou o tempo inteiro pedindo a expulsão do programa por conta da “agressão”.

Na volta do intervalo, Leifert recolheu os recadinhos da família para transmitir aos moradores da casa. Agindo como censor, o apresentador ficou em dúvida se censuraria um trecho da família de Ieda que pedia à sister para liberar a cozinha para os outros. No fim, Tiago acabou liberando a “bronca” dos familiares da aposentada.

No bloco final, Tiago Leifert já liberou a pessoa menos votada do paredão: Ieda. “Obrigada a todos que estão torcendo por mim”, declarou a sister já aliviada. Antes do papo com as duas emparedadas, o apresentador pediu para Emilly e Roberta sentarem uma do lado da outra (sabe, para aumentar o drama) e começou a falar sobre como é possível criar uma amizade em 50 dias.

Como se fosse um terapeuta de casal, Leifert perguntou o que aconteceu para a amizade das duas ter ficado tão abalada e as duas choraram muito desabafando o que haviam guardado até aquele momento. “Não tem a menor explicação”, disparou Tiago antes de falar que a vida não é rápida assim como elas estão tratando.

O papo, no entanto, saiu do controle e virou quase um Casos de Família. Emilly e Roberta começaram a discutir fervorosamente até Tiago Leifert chamar a atenção das duas para continuar o programa. Ele então anunciou a eliminação de Roberta.