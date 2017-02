Roberta fala sobre o ciúme que Emilly tem dela com Vivian

Quando começou o Big Brother Brasil, Roberta e Emilly tinham uma linda amizade. Ok, não era tão saudável assim porque as duas ficavam grudadas o dia inteiro, e tinham discussões em que mais pareciam namoradas. Desde o começo do namoro com Marcos, Roberta ficou meio abandonada e encontrou carinho nos braços de Vivian.

Segundo a Mulher-Meme, Emilly não aceita tão bem assim essa aproximação dela com Vivian. Primeiro porque a gêmea já tem um ranço próprio com a Vivian, a ponto de achar que a amazonense está arrastando asa para Marcos, e segundo porque Vivian de alguma forma está “roubando” Roberta dela.

Durante o Happy Hour do líder, que aconteceu no final de noite de sábado (24), Roberta contou sobre como Emilly exigia uma atenção e dedicação sobre humanas: “Quando eu estava grudada nela, ela não gostava de me ver perto de ninguém. Queria que eu ficasse 24 horas com ela”, revelou.