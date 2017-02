Roberta fica brava e discute com Marcos no BBB17

Essa noite rolou a Festa Amazônia no Big Brother Brasil e se teve um prato que não faltou foi a tão esperada torta de climão. Isso porque Roberta teve uma discussãozinha básica com o doutor Marcos enquanto ele ficava de papinho com Emilly. A gente explica!

Mesmo depois de ter tentado beijar Emilly já na primeira festa e levar um baita fora, Marcos vem se aproximando como amigo e tendo uma série de papinhos a sós com a sister. Quem acabou se irritando com isso foi Roberta, que havia combinado algo com a gêmea e se viu trocada pelo cirurgião plástico de bigode.

Marcos, com sua sensibilidade ímpar de perceber quando alguém está bravo, perguntou se a Roberta havia vestido os cílios para dormir. Roberta fez um silêncio de uns segundos e respondeu com um sorriso irônico “Sim, botei pra dormir porque eu sou trouxa”.

Nessa hora descobrimos que Roberta quando fica brava se torna a pessoa mais sarcástica do mundo. Furiosa, começou a falar que fazia todo o sentido do mundo ela colocar cílios para dormir em vez de ir para a festa. Eita, que patada no cirurgião!

A conversa continuou acalorada até que Roberta finalmente revelou para Marcos o que ela sente por ele: “O que tenho por você não é nem pessoal, é chatice da minha parte. Eu sou fresca. Eu peguei birra. Tenho ranço. Asco!”. Em meio a risadas de nervoso, a sister explica que às vezes a birra vai diminuindo, até que Marcos faz alguma “merda bem grande” e ela volta ao máximo.