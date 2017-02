Roberta ficou bem chateada com comentário de Ieda sobre emagrecer

Toda a casa do Big Brother Brasil foi punida por uma falta de Ilmar e, assim, todo mundo está no grupo Tá com Nada e pode se alimentar apenas de arroz, feijão, goiabada e moela. Tentando ver o lado positivo, Ieda fez um comentário para Roberta só que o tiro saiu pela culatra.

Vendo que Roberta estava reclamando sobre a variedade de comida do Tá com Nada, Ieda comentou que seria até bom porque daria para emagrecer. A sister fez aquela cara de meme que estamos acostumados (imagem abaixo), então ficou difícil saber se ela ficou ou não chateada. Só que depois, numa conversa com Luiz Felipe, a gente descobriu que a sister ficou bem incomodada sim com o comentário de Ieda.

Roberta contou que Ieda tentou remendar a história e perguntou se ela queria emagrecer sem deixar de comer, e aí a estudante retrucou com “não, eu não quero emagrecer!”. O desconforto com o comentário de Ieda fez Roberta relembrar de outros brothers que já insistiram muito para que ela fizesse academia na casa, como Marcos e Ilmar, por motivos estéticos.

Roberta reiterou que não tem vontade de emagrecer e nem liga de perder prova de resistência por causa de sua forma física, pois ela pode ganhar em outro tipo de prova.

Por esse tipo de conversa que vemos como Roberta é um oásis de bom senso dentro da casa do Big Brother Brasil. Claro que é muito importante fazer atividade física por causa de saúde, mas ela pode muito bem querer continuar com esse corpo se isso a deixa feliz.