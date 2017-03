Roberta, Ieda e Emilly estão no paredão triplo do BBB17

A parte mais tensa do domingo finalmente chegou para os moradores da casa mais vigiada do país, é a hora de votar em quem eles querem fora do Big Brother Brasil em mais um dos paredões triplos. Dessa vez quem foram para a berlinda foram Roberta, Ieda e Emilly, confira nosso resumo de como foi o programa ao vivo.

Como sempre, a edição dominical do BBB17 começou relembrando os últimos fatos, como Marcos tietando hard a Claudia Ohana e Vivian bem bêbada caindo de amores com o enfeite de dragão que estava na Festa Zumbi.

Logo o jogo começou e Rômulo precisou entregar o colar do anjo para imunizar um brother. Ele escolheu a Vivian, que ainda fez questão de brincar durante o anúncio: “esse não é autoimune, né?”. O líder, também sem muita surpresa, indicou Roberta (com direito a um discurso longo). Vamos aos votos:

Ilmar votou em Ieda.

Ieda votou em Marinalva por ser uma troca de votos.

Emilly votou em Ieda por se mostrar uma pessoa sem palavra.

Rômulo votou em Emilly pelos mesmos motivos da semana passada.

Roberta votou no Ilmar como uma troca de votos eterna.

Vivian votou em Emilly mesmo tendo um esforço da parte da menina.

Marinalva votou em Ieda porque ela não tem orientado os mais novos (?).

Daniel votou em Ieda por pequenas coisas.

Tiago Leifert avisou que o paredão seria triplo e que as duas pessoas mais votadas estavam emparedadas. Emilly já nem demonstrou surpresa com mais uma indicação seguida. Inclusive, a própria Emilly protagonizou um pequeno mico no programa, pois quando Marcos sorteou o rosto dela no Dedo-Duro a gêmea contou o próprio voto em vez de perguntar o de alguém. Acontece, né?