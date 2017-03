Roberta ironiza edição de vídeo exibido no Mais Você

Mesmo sem dormir, Roberta estava pleníssima em sua participação no Mais Você com Ana Maria Braga e Louro José. Como é de costume, toda quarta-feira a loira recebe pela manhã o eliminado do Big Brother Brasil e a gente se diverte com as reações da pessoa assistindo aos VTs do reality show.

Roberta não demonstrou muita surpresa ao ver os vídeos sobre sua amizade com Emilly ou o momento sensacional no qual Elis dedurou seu sentimento por Daniel, mas a razão disso é porque ela já havia assistido a esses vídeos no #RedeBBB logo após sua eliminação. Inclusive, ao contrário do programa exclusivo para a Internet, Roberta nem ao menos citou o nome de seu desafeto Ilmar no Mais Você.

Mas nem só de vídeos repetidos se faz uma pauta do Mais Você. Ana Maria anunciou um VT com opinião de populares sobre Roberta e o resultado foi meio inesperado: 95% dos entrevistados detonaram a sister, a chamando de falsa pra baixo. Apenas uma das entrevistadas elogiou a eliminada e declarou que Roberta foi uma pessoa autêntica.

Logo após a exibição dessa porrada em forma de VT, Roberta ironizou a seleção de depoimentos feita pela produção do Mais Você. “Que bom que o último foi um carinho”, declarou para Ana Maria. Ao final da participação, ela declarou sua torcida por Rômulo, mas acredita que Emilly leva o prêmio.