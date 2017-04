Rodrigo Hilbert rejeita título de ‘homão da porra’ e explica

Há menos de um mês, Rodrigo Hilbert foi chamado de “homão da porra” em um post do Facebook que viralizou. No texto, há a preocupação sobre o ~elevado padrão~ do galã: ele cozinha bem, é dono de casa, fã da linda esposa, Fernanda Lima, companheiro dos filhos e ainda sabe fazer crochê – entre tantos atributos.

Nesta quarta-feira (12), durante o programa Saia Justa, da GNT, emissora em que Rodrigo comanda o Tempero em Família, ele falou sobre o assunto.

“Receber elogios pelo fato de cuidar do seu filho, cuidar da sua casa, pelo fato de dividir as tarefas com a sua esposa… Eu não aceito esse rótulo de ‘homão da porra’ pelo simples fato de fazer isso. Eu acho que é a obrigação de todos os homens, é o mínimo que um homem pode fazer“, opinou Rodrigo. “O ‘homão da porra’ a gente pode chamar de ‘homem moderno’, tá?”, ressaltou.

Temos muito mais ‘mulherões da porra’ do que ‘homens da porra’. Minha mãe, minhas tias, por exemplo, bordavam, cozinhavam, limpavam a casa, cuidavam dos filhos, trabalhavam fora e para trazer dinheiro para casa e nunca foram chamadas de ‘mulherões da porra’. Elas, sim, são as ‘mulheres da porra’. Eu tenho uma ‘mulher da porra’ em casa, que trabalha para caramba. Então, se eu não estiver em casa ajudando, se ela não estiver em casa ajudando, se a gente não fizer essa divisão de tarefas, a gente não consegue educar os nossos filhos de uma forma correta. Rodrigo Hilbert, no programa Saia Justa, da GNT

Apesar de Rodrigo se posicionar contrário ao rótulo, especialmente pelo fato de que as mulheres fazem as mesmas coisas há séculos e nunca foram elogiadas por isso, suas fãs comentaram que acham que ele é ainda mais um “homão da porra” por pensar dessa forma.

Confira, a seguir, o depoimento de Hilbert: