Rômulo ataca edição do BBB17 em papo com Ana Maria Braga

Nessa manhã de quarta-feira, Ana Maria Braga entrou em nossas casas através do sinal de televisão para falar de um assunto muito sério: a importância de se higienizar as mãos. Logo depois, a apresentadora chamou o eliminado Rômulo para a tradicional conversa pós-paredão.

Assim que entrou no estúdio, Louro José perguntou sobre o Marcos ter se ajoelhado e falado com ele na hora da eliminação. “O BBB é um jogo de imagem, pra quem fica tudo vale”, disparou depois de lavar as mãos calmamente na pia do Mais Você, provavelmente por trauma da reportagem que passou antes. Emilly também foi assunto da conversa, e o diplomata contou que ela é consciente da manipulação que faz, e que Marcos e a gaúcha estão se usando mutuamente.

Durante o papo, os ânimos se exaltaram um pouco quando entrou no assunto edição. Ana Maria perguntou por que toda hora o Rômulo falava sobre os vídeos do aplicativo Globoplay, e o brasiliense opinou que o aplicativo mostrava uma experiência mais próxima do que realmente aconteceu na casa, sem a edição do programa na Globo.

A apresentadora tratou de defender a edição feita pelo BBB17, e declarou que se trata de uma reprodução boa do resumo de cada dia da casa, porém é impossível mostrar tudo. Rômulo discordou enquanto elogiava a Produção: “Eu tô impressionado com a estrutura e a equipe da produção do programa, mas não tenho o mesmo sentimento pela edição”.

Ao final do Mais Você, Rômulo declarou torcida pela Vivian, e ainda disse que o trio não conseguirá tirar a amazonense do foco.