Rômulo descobre a verdade que Marcos tentou esconder

Foi só Rômulo adentrar no território mexicano nessa noite de sexta-feira que ele já fez suas jogadas para avançar no game do Big Brother Brasil. Um de seus principais avanços foi descobrir a verdade que Marcos tentou disfarçar.

Na última quinta-feira (09) aconteceu a prova do líder para o pessoal do lado mexicano e Marcos ganhou a liderança. Como contar para o lado americano era facultativo, Marinalva fingiu que ela havia ganhado a prova. Quando foi anunciado que Rômulo atravessaria o muro, Emilly e Marcos correram para esconder as fotos do médico do quarto do líder.

No lado mexicano, Rômulo estava em uma conversa com Ilmar e Marinalva reclamando de como Emilly era uma pessoa que manipulava o jogo e defendendo fortemente a Vivian. Após um tempinho, Ilmar se retirou da conversa e o diplomata ficou a sós com Marinalva. “Eu não sou a líder”, sussurrou ela para que apenas Rômulo ouvisse. Ele perguntou quem era então, e a atleta respondeu que era o Marcos. Ilmar logo apareceu e eles mudaram de assunto… falar mal da gêmea.

Vamos ver o que Rômulo fará com essa informação, e se ele contará isso para o lado americano da casa.