Rômulo é eliminado e desafia Tiago Leifert ao vivo

Na noite dessa terça-feira, o Big Brother Brasil teve mais uma edição ao vivo com direito à eliminação de Rômulo. Confira como foi o resumo do programa:

A trajetória dos emparedados foi contada como se fosse um filme épico com música gregoriana no fundo. O filme era para ser sobre Rômulo, Ieda e Marcos, mas quem mais apareceu na edição foi a Emilly (mostrando o quanto ela acabou sendo a protagonista da casa). Logo depois, o programa focou nos acontecimentos das últimas 24h, ou seja, overdose de barracos.

Após mostrar que Marcos e Ilmar estão fazendo pouco caso das punições, Tiago Leifert revelou que agora haverá tolerância zero para as faltas. Os brothers não receberão recados da família, não terão festa amanhã e sem drinks para os sobreviventes. O caso de amor da Produção com o trio acabou, Emilly foi até trollada no quadro de Rafael Cortez.

Quem também teve espaço na edição de hoje do BBB17 foram os gêmeos, que logo mais já podem declarar residência fixa no Gran Hermano VIP. A dupla tem feito um sucesso por lá, e a novidade é que Manoel já se encantou por Elettra Lamborghini.

Quando Tiago Leifert abriu a conversa com a casa já foi perguntando para Rômulo como foram as últimas horas, provavelmente pra saber a respeito da discussão com Marcos. O apresentador concedeu ao diplomata um minutinho para falar, e Rômulo discordou ao vivo de dois discursos do passado de Leifert. O momento também foi aproveitado por Tiago para dar uma indireta a Marcos, que tem desafiado nos últimos tempos o Big Brother Brasil.

Como não rolou recado dos parentes, Leifert foi direto para o papo de eliminação. Ele começou perguntando para Marinalva sobre as tais respostas que ela esperava receber colocando Marcos no paredão. Logo depois, anunciou a saída de Rômulo. Marcos interrompeu a eliminação para passar um recado para o diplomata, e logo depois pulou na piscina em comemoração.