Rômulo está em dúvida se Emilly é mais invejosa ou deslumbrada

Temos acompanhado pela edição do Big Brother Brasil que Emilly e Elettra têm conversado muito na casa, e o assunto principal desses papos é a própria gêmea. Ela se autodeclara uma das favoritas, e que é perseguida e por isso participou de trocentos paredões. Elettra não nasceu ontem, e hoje à tarde foi conversar com Rômulo sobre a menina.

Rômulo contou o quanto Emilly é uma pessoa manipuladora, e contou que deixou ela ganhar a prova do aperto porque ela ficou se mostrando cansada e se dizia com fome. O diplomata também contou que Emilly já manipulou muitas pessoas, e que eles perceberam isso juntando todas as histórias.

Tal qual uma apresentadora de programa de barraco na televisão, Elettra pediu para Rômulo descrever Emilly com apenas três palavras. Após pensar um pouco, ele respondeu “manipuladora” e “egoísta“, mas ficou em dúvida sobre qual seria o terceiro adjetivo.

“A terceira eu fico em dúvida entre ‘invejosa‘ ou ‘deslumbrada‘”, disparou. Elettra não entendeu o significado de “deslumbrada” e precisou da ajuda de uma explicação de Rômulo e uma mímica de Daniel que… bem… não ajudaria nem a gente que já conhece a palavra: