Rômulo fala mal de Marcos enquanto Vivian lava a roupa suja

A casa do Big Brother Brasil está parecendo as redes sociais, porque é um brother mandando indiretinha para o outro. Quando Marcos convidou Ilmar para o almoço do anjo, ele mandou uma alfinetada para Rômulo (que o havia convidado para comer na semana anterior). Obviamente, o diplomata ficou fulo da vida.

Vestido de peruca cor de rosa e peitos falsos (vítima de uma decisão de Marcos de colocá-lo no monstro da semana), Rômulo discorreu sobre a falsidade do médico na casa. Contou que havia se lembrado que Marcos já mandou um monte de gente para o paredão usando a mesma desculpa, a de que não tem nada contra essa pessoa.

Enquanto Rômulo continuava crucificando o Doc, Vivian foi mais madura e lavou a roupa suja. Não, ela não foi até seus desafetos e falou umas verdades, a amazonense literalmente foi para a lavanderia e lavou sua roupinha: