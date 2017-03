Rômulo, Marcos e Ieda disputam paredão triplo no BBB17

Noite de muito climão e barraco, porque a casa do Big Brother Brasil participou de uma formação de paredão diferentona que mandou para a berlinda o trio Rômulo, Marcos e Ieda. Confira como foi o resumão do programa de hoje e veja cada um dos votos.

Querendo causar a todo custo, Tiago Leifert surgiu no intervalo final do Fantástico prometendo algo bombástico para a formação do paredão: os votos serão falados e justificados na sala, na frente de todo mundo. Está pedindo para ter barraco, né? E ele aproveitou para falar que a terceira pessoa do paredão seria votada por quem acertasse mais pontos num quiz sobre Elettra Lamborghini, a intercambista do Big Brother da Espanha.

Primeiramente, os brothers foram reunidos no lado de fora da casa no meio da chuva para responderem o tal quiz. As pessoas eliminadas, na ordem, foram Ieda, Marcos, Emilly, Vivian, Rômulo e Daniel. Marinalva ganhou ao acertar que a comida favorita da Elettra foi o bolo que ela mesma fez.

Como era de se esperar, Marcos entregou a imunidade para a Emilly. Na hora de indicar alguém, Ilmar fez um discurso sobre amizade (como uma resposta ao discurso da última eliminação feito pelo Tiago) e discorreu sobre seus critérios para votação, e no fim acabou indicado Rômulo pela jogada ardilosa de fazê-lo acreditar que a Vivian queria ficar com ele (!!!). Marinalva, por sua vez, indicou Marcos para ter uma noção do que o público está pensando do lado de fora.

Confira a votação e os motivos, lembrando que foi aberto:

Marcos votou em Ieda por ter assumido a Frente de Proteção à Emilly.

Marinalva votou em Ieda porque tem que votar alguém.

Daniel votou em Ieda porque as outras pessoas são mais próximas.

Rômulo votou em Ieda porque todas as pessoas que ele queria não podem ser votadas.

Ieda tentou votar nela mesma, mas ao ser impedida pelo Leifert optou por Marinalva.

Emilly votou em Ieda pelos mesmos motivo do Marcos.

Vivian votou em Marinalva porque a Ieda já ia de qualquer forma.