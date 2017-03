Rômulo vence a prova do lado americano e é o novo Anjo

No final da manhã desta sexta-feira (10), os brothers do lado americano se reuniram no jardim para participar da prova do anjo. Conforme Tiago Leifert havia explicado quando houve a separação, enquanto o lado mexicano concorreria à liderança, ao lado americano restou apenas disputar o anjo.

A prova era a da Memória Animal. No jardim foram instalados totens sonoros com vários bichos e o primeiro brother a participar deveria escolher um. O segundo brother, por sua vez, repetia esse primeiro e escolhia mais um. E a disputa ia seguindo até que alguém era eliminado se errasse. Basicamente igual àquele brinquedo Genius, só que numa superprodução feita no Projac.

Ieda e Vivian logo foram eliminadas e deixaram de participar da brincadeira. A disputa ficou entre Roberta e Rômulo, mas a vitória foi para o diplomata quando a Mulher-Meme se esqueceu qual era o próximo bicho e apertou o botão do elefante. Todos comemoraram baixinho, porque eles não querem que o lado mexicano descubra quem ganhou o colar do anjo.