Ronda Rousey fala em recomeço e ganha apoio de Cris Cyborg

Depois de perder para a campeã Amanda Nunes no UFC 207, em 30 de dezembro, Ronda Rousey decidiu desabafar no Instagram. A norte-americana publicou uma frase de J.K. Rowling, escritora da saga do bruxinho Harry Potter, e deixou clara uma mensagem de superação. “E o fundo do poço se torna a sólida fundação sobre a qual reconstruí minha vida”, diz a postagem, que já acumula mais de 330 mil curtidas e 16 mil comentários.

O que surpreendeu muita gente, no entanto, foi o apoio inesperado que a ex-campeã recebeu da brasileira Cris Cyborg, com quem Ronda teria certa rivalidade profissional. “Fiquei triste por ver a derrota de uma estrela do esporte, mas você tem muitas coisas pela frente e é agraciada com segurança financeira para alcançar suas paixões. Você abriu a porta para mais promoções e cresceu como um ícone do esporte. Aproveite o novo capítulo de sua vida e saiba que você tem incríveis oportunidades para continuar mudando o mundo“, publicou Cris em um comentário no post original.