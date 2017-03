Saiba quanto Emma Watson recebeu para estrelar “A Bela e a Fera”

Uma das pessoas mais ricas do Reino Unido, Emma Watson vai engordar ainda mais o cofrinho após participar de “A Bela e a Fera”, um dos lançamentos mais esperados do ano.

Leia Mais: Sim, o novo “A Bela e a Fera” é tudo o que esperávamos

O filme, que estreou na última quinta-feira, 15, deve quebrar diversos recordes e isso, certamente, fará diferença na conta da atriz. Como informa o The Hollywood Reporter, a estrela recebeu cerca de 3 milhões de dólares para ser a protagonista do projeto, mas, por contrato, tem direito a levar uma porcentagem da venda de ingressos.

Leia Mais: 8 fatos sobre “A Bela e a Fera” que você não conhecia

Caso o longa repita o sucesso de “Malévola”, que arrecadou mais de 750 milhões de dólares ao redor do mundo, o salário final de Emma facilmente passará dos US$ 15 milhões.

Nada mal, não é mesmo? Porém, a título de comparação, ao fim da saga “Harry Potter”, a atriz acumulou mais de 60 milhões de dólares em ganhos!

Segundo produtores do ramo, dificilmente a Disney negocia salários maiores do qu eo dela. Para o estúdio, o nome do ator não faz tanta diferença no saldo final das bilheterias. A exceção? Angelina Jolie, claro.