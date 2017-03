Saiba que dia acaba o Big Brother Brasil 17

Estamos acompanhando o Big Brother Brasil há alguns meses, e às vezes vem a sensação que o program está no ar há 84 anos quando, na verdade, hoje o reality completou 58 dias de confinamento. Mas, afinal, quando é que acaba o BBB 17? Conseguimos a resposta.

Na última edição do #RedeBBB, programa comandado por Rafael Cortez com debates com eliminados do programa na Internet, o apresentador contou que a final será no dia 13 de abril. O inusitado é que cairá numa quinta-feira, e não numa terça-feira como sempre ocorria. Não se sabe o motivo para a mudança, mas naquela semana serão exibidas os finais de temporada do humorístico “Tá no Ar” e do “Amor & Sexo”.

Mas não quer dizer que já no dia 13 ficaremos órfãos dessa galera, porque haverá uma grande surpresa no dia 14 de abril. Rafael Cortez não contou, mas provavelmente será um programa de lavação de roupa suja nos moldes do ano passado (que durou o dia inteiro só com barracos!).