Sandy e Junior se reencontram com elenco do seriado da dupla

Lembra quando seu compromisso mais sério do fim de semana era se jogar no sofá para assistir ao seriado “Sandy e Júnior”? Pois é, já faz 15 anos (!) dessa fase boa das nossas vidas. E não é só a gente que tem saudade, não!

Nesse fim de semana a dupla de irmãos mais querida do Brasil resolveu reunir a turma antiga para matar a saudade. No Instagram, Junior Lima postou “sobre aquelas amizades eternas…” Veja se você reconhece os atores!

Noite deliciosa ao lado desses amores. Nostalgia nem começa a descrever… Quanta alegria, quanta saudade… 💜 PS: No próximo encontro a turma vai estar mais completa. A post shared by Sandy (@sandyoficial) on Mar 26, 2017 at 9:05pm PDT

Na foto estão José Trassi, Bruna Thedy, Douglas Aguillar, Karina Dohme e Camila dos Anjos – que, na série, interpretaram respectivamente Dodô, Ritinha, Mau, Beth e Bebel.

Karina Dohme fez o clique só das meninas…

Que domingo! Quando a amizade é verdadeira nem décadas separam ♡ My girls 😍 A post shared by Ka Dohme (@karinadohme) on Mar 26, 2017 at 9:13pm PDT

Olha que fofas que eram a Camila dos Anjos e a Karina Dohme na época do seriado!

E Douglas Aguilar também compartilhou a foto com o seguinte recado: “Encontro gostoso demais com essas pessoas que mesmo com a distância, o tempo ou qualquer outra coisa que a vida nos separe. O carinho, admiração e as risadas são GIGANTES. Muito bom ver vcs. Seus lindoesssssss.”

Eles bem podiam fazer uma nova temporada, agora com os filhos dos personagens, hein? Só uma sugestão… 😉