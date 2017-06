Sandy surpreende fãs com breve ‘aula’ de português no Twitter

Sempre muito elegante, é difícil ver Sandy perdendo a paciência (ou falando palavrões, como aqui). No entanto, parece que existe uma coisa que pode tirar a cantora do sério: erros gramaticais.

Formada em Letras, a ex-jurada do quadro Soletrando, do Caldeirão do Huck, surpreendeu os fãs ao dar uma breve ~aulinha~ no Twitter. “Aí, pessoal! Não existe vírgula entre sujeito e predicado, combinado? Obgda”, ensinou a artista. Em seguida, ela ainda indicou que os usuários procurassem um buscador para eventuais dúvidas: “‘Defina sujeito e predicado’? Pergunta pro Google. Grata.”, completou, finalizando a mensagem com um emoji piscando.

Aí, pessoal! Não existe vírgula entre sujeito e predicado, combinado? Obgda. ("Defina sujeito e predicado"? Pergunta pro Google. Grata.) 😉 — Sandy Leah (@SandyLeah) June 5, 2017

Os seguidores da musa adoraram o recado e logo entraram na brincadeira. Com bom humor, Sandy até chegou a responder alguns tuítes. Maravilhosa!

Não sei do que se trata, mas podia aproveitar pra falar que ansiedade é com S de Sandy. 😂😂😂😂 — Rona Abdalla (@RonaAbdalla) June 5, 2017

Queremos aulas com tia Sandy 😍❤ — Sandy Knowles (@DivaPhodastica) June 5, 2017