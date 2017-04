Segunda temporada de ‘Master of None’ já tem trailer na internet

Estávamos com saudades! Um ano e cinco meses depois da primeira temporada, a Netflix divulgou o trailer da segunda temporada de ‘Master of None’, cuja estreia está prevista para 12 de maio.

A série, para quem não conhece, é estrelada por Aziz Ansari e trata da vida de Dev, um trintão de origem indiana curtindo os altos e baixos de trabalho, amizades e amores em Nova York.

As imagens revelam um pouco da experiência italiana de Dev – no final da primeira temporada, ele embarcou para a Itália para aprender a fazer massa e, quem sabe, se entender melhor com ele mesmo. Tem ele e Arnold (Eric Wareheim) andando de vespa, se divertindo em festas e, bem, sendo Dev e Arnold.

Também tem os pais da vida real de Ansari (queridos demais!), comida de rua, alegria, a volta a Nova York e, infelizmente, nada de Dev fazendo massa. Tomara que os episódios completos tragam um pouco dele nas cozinhas italianas…

De acordo com a sinopse da Netflix, esta segunda temporada focará nos desafios pessoais, familiares, de relacionamento e de uma nova carreira para Dev.