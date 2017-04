Segundo Marcos, polícia teria ido ao BBB17 cobrar pensão de Ilmar

Após passar a madrugada oferecendo um open bar de confrontos e dedos na cara, Marcos acordou daquele jeito: segurando uma tocha e querendo colocar fogo no parquinho. No pay-per-view, ele disse aos gritos algo que supostamente aconteceu nos bastidores do programa e não ficamos sabendo disso.

Diante do desafeto, o médico tirou satisfação citando um episódio de um mês no qual aparentemente a polícia teria batido na porta do Big Brother Brasil para cobrar a pensão atrasada do filho de Ilmar. Ainda segundo Marcos, ele ofereceu emprestar dinheiro ao então amigo para resolver essa pendência com a justiça. O vídeo vem sendo compartilhado nas redes sociais:

É realmente ele tá ficando louco kkkkkk já já a produção tira ele #bbb17 #mesaredonda #TeamVivian pic.twitter.com/nlQ1u3W5Yc — Luana Braga Jose (@LuanaBragaJose1) April 3, 2017

É a segunda vez que Marcos cita algo dos bastidores do programa. Há algumas semanas, o médico teria citado uma conversa com a produção do BBB17 na qual um diretor teria dito “depois você come a Vivian” para ele. Na época, a Globo negou a história.