Selena Gomez anuncia clipe de ‘Bad Liar’ de maneira inusitada

Foi só Selena Gomez lançar Bad Liar (Mau Mentiroso, em tradução livre) para que a música se tornasse sucesso! O single está na lista das 50 melhores músicas de 2017 eleitas pela Billboard e está prestes a ganhar um videoclipe. Bem, pelo menos é o que parece.

Em suas redes, Selena divulgou pôsteres de um “filme”, que tem direção de Jesse Peretz. Ele já fez clipes do Foo Fighters e trabalhou em episódios de Divorce, Girls, New Girl e Orange is the New Black.

Wednesday. A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 12, 2017 at 11:49am PDT

“Quarta-feira.”

Coming soon A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 12, 2017 at 11:50am PDT

“Em breve”

#Badliar – a film A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 12, 2017 at 11:50am PDT

“BadLiar – Um filme”

Por conta do tom das publicações, os fãs estão se questionando se o que vem por aí seria mesmo um videoclipe ou um tipo de filme que levaria o mesmo título da canção. Depois de atuar como produtora em 13 Reasons Why, da Netflix, não seria estranho se Selena aparecesse com um projeto assim, não é mesmo?

O mais provável, no entanto, é que a novidade realmente seja o clipe de Bad Liar e que funcione como um breve filme: uma história encenada, com começo, meio e fim. Porém, para desvendarmos esse ~mistério~, precisaremos aguardar até o lançamento do vídeo, que acontecerá oficialmente nesta quarta-feira (14).

Bad Liar fala sobre um passado que Selena não consegue esquecer. A internet especula que a letra seria sobre um ex-namorado – no caso, Justin Bieber. Olha só a letra completa, com tradução, aqui!