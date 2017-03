Selena Gomez deleta o app do Instagram uma vez por semana

Ela é a pessoa com mais seguidores no Instagram (114 milhões!), e teve 8 fotos no ranking das 15 mais curtidas na plataforma em 2016. Ainda assim, Selena Gomez é gente como a gente, e em entrevista para o jornal The New York Times, contou que deleta o aplicativo do celular pelo menos uma vez por semana.

Morning walks A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Feb 11, 2017 at 11:59am PST

A culpa é das pessoas que dedicam o tempo livre a detonar famosos na Internet. E se pessoas desconhecidas já sofrem com isso, imagina quem tem fama? Segundo Selena, “eles não dizem ‘você é feia’. É como eles quisessem ferir até sua alma. Imagine todas as inseguranças que você já sente sobre você mesma, e ter alguém escrevendo um parágrafo apontando cada coisinha – ainda que seja apenas físico”.

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jan 8, 2017 at 12:20am PST

Selena lembra com saudade dos tempos antes da febre das redes sociais. Ela diz que foi o período em que foi mais feliz, quando fazia parte do elenco de “Os Feiticeiros de Waverly Place” e o Twitter ainda estava engatinhando, em 2007.

when your lyrics are on the bottle 😛 #ad A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 25, 2016 at 2:03pm PDT

No ano passado, Selena decidiu dar um tempo das redes sociais e da carreira, para cuidar da saúde. A cantora e atriz tem Lupus, uma doença autoimune e incurável. Em novembro, Selena Gomez voltou aos palcos com um discurso emocionante em que falava sobre o período de reclusão.