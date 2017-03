Selena Gomez faz grande doação para pesquisa de doença incurável

No ano passado, Selena Gomez se permitiu fazer uma pausa na rotina agitada de sua carreira. O principal motivo foi uma crise de lúpus, doença com a qual a cantora revelou ser diagnosticada em 2015. Depois de se recuperar e de voltar aos holofotes, ela declarou recentemente estar fazendo uma doação para a Escola de Medicina Keck, da Universidade do Sul da Califórnia.

A instituição tem um programa de pesquisa especializado no tratamento dos sintomas do lúpus, uma doença autoimune. O responsável pelo grupo é o Dr. Janos Peti-Peterdi, professor de fisiologia e biofísica.

“Eu sigo otimista sobre o progresso que vem sido alcançado na pesquisa sobre o lúpus, e me sinto orgulhosa de apoiar o trabalho promissor da Keck School of Medicine”, diz Selena sobre a doação. “Espero que os milhões entre nós ao redor do mundo se beneficiem disso”.

Quem quiser colaborar com a pesquisa sobre Lúpus pode doar qualquer valor para o Fundo de Pesquisa de Lúpus da Selena Gomez por meio desse site.