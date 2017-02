Será que o Marcos tomou o fora definitivo de Emilly no BBB17?

Toda festa no Big Brother Brasil acaba se tornando palco de situações desconfortáveis para o doutor Marcos, aquele que está desde a primeira semana tentando conquistar o coração de Emilly. Porém, nessa festa rolou um toco meio definitivo e talvez Emilly não queira mais nada com ele.

Depois da eliminação de Luiz Felipe, os dois nunca estiveram tão próximos. Eram carne e unha, como diria Fábio Jr, e o público torceu muito para que as coisas rolassem durante a Festa do Frevo. Acontece que, no meio da madrugada, Emilly contou que não pretender ficar com o Marcos dentro da casa.

Marcos, então, argumentou que fora da casa é que a coisa é complicada. Isso porque ele gostaria de ter algo no BBB, afinal na casa mais vigiada do Brasil ele não tem carro, não tem dinheiro, não tem nada. No lado de fora, ficaria mais difícil perceber se algo será verdadeiro. Incomodada com o rumo do papo, Emilly mandou um “Então desiste”.

Ok, você pode até achar que esse fora não foi tão definitivo assim, mas nessa manhã a gêmea foi conversar com Roberta e ainda guardava uma chateação do papo. “Ele destruiu a única chance que ele tinha da amizade se tornar amor ou namoro”, disparou Emilly.

Vixe, e agora?