Serena Williams ganhou Grand Slam e bateu recordes já grávida

Rainha é rainha, gente, e Serena Williams prova isso na vida e nas quadras. Esperando seu primeiro bebê, a tenista já estava grávida quando venceu o Australian Open, em janeiro deste ano. Na ocasião, ela bateu a irmã, Venus Williams, por 2 sets a 0 (parciais de 6-4 e 6-4) em apenas 84 minutos.

A revelação da gravidez foi feita da forma tradicional de hoje em dia: com uma foto de perfil com roupa justinha – no caso, um maiô amarelo – em uma rede social (o Snapchat). Serena mostrou a barriguinha e colocou a simples legenda “20 semanas”.

Isso significa que ela estava de 8 semanas quando ganhou o campeonato na Austrália e se tornou não apenas a recordista de títulos femininos de Grand Slams (são 23 até agora), mas também a atleta mais velha a ganhar um dos campeonatos de elite do tênis (ela está com 35 anos).

O pai do bebê é o noivo de Serena, Alexis Ohanian, sócio-fundador do Reddit.