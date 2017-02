Seria Lindsay Lohan a Ariel na live action de “A Pequena Sereia”?

Que a Disney está fazendo versões live action de seus filmes mais famosos a gente já sabia. O mundo está contando os dias para a estreia de A Bela e A Fera, com Emma Watson, enquanto torcemos também para que a atriz escolhida para interpretar Mulan seja chinesa (de preferência).

Um post no Instagram da atriz Lindsay Lohan com uma comparação dela com a Ariel, a princesa de A Pequena Sereia só atiçou nossa curiosidade acerca do remake. Poderia ela ser a sereia que crescemos ouvindo as músicas?

#thelittlemermaid A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Feb 19, 2017 at 3:24am PST

Apesar de os estúdios não terem divulgado nenhuma informação além de uma parceria de entre o ator e compositor Lin-Manuel Miranda e o também músico Alan Merken, Lindsay apareceu em um clique com os cabelos bem vermelhos e usando a hashtag #TheLittleMermaid (que é o nome do filme em inglês).

Ninguém sabe dizer quem seria o diretor, produtor e nem mesmo se já existe um roteiro, mas parece que a Disney está investindo em trazer Lin para ajudar na criação musical – bem como interpretar alguns papéis, como foi o caso de Mary Poppins – nos seus remakes.

O site americano Variety confirmou que existe uma produção em andamento de “A Pequena Sereia”, sim – só que feito pela Universal Studios e era com Chloe Möretz no papel principal, mas a atriz desistiu das filmagens no fim de 2016.