Série brasileira sobre zumbis, ETs e ninjas estreia na Warner

A Warner Channel está apostando pela primeira vez em uma série nacional e a julgar pelo título e pela sinopse, a atração é bem criativa. Manual para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis estreou ontem (12) e vai ao ar aos domingos, às 22h30.

A trama gira em torno de uma ameça alienígena secretíssima. Os ETs estão disfarçados de humanos e comandam grandes empresas aqui na Terra. Além disso, eles possuem um exército de ninjas e espalham o boato de uma epidemia zumbi que pode dizimar a vida humana. Com isso, três jovens passam a usar o tal manual do título para enfrentar esse pessoal.

Além da promessa de cenas de ação e de um ritmo bem ágil, a série também mergulha fundo no universo geek. Os três personagens principais são ligadíssimos no ~mundo nerd~ e a série ainda conta com referências a Jumanji, Kill Bill e Os Goonies.

O elenco conta com rostos conhecidos até mesmo dentre os jovens. A gente conhece o Michel Joelsas (que vive o personagem Sput) de Que Horas Ela Volta? e O Ano Em Que Meus Pais Saíram de Férias e o Thalles Cabral (Wes) interpretou o filho do Félix (Mateus Solano), em Amor à Vida. O trio principal conta ainda com Daphne Bozaski (Tina), que é mais conhecida por trabalhos voltados ao público infantil.

Também atuam na série: André Abujamra, Branco Melo (dos Titãs) e a maravilhosa Rita Lee.