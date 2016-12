15 séries da Netflix para quem ama comédia

A Netflix é tão lotada de séries maravilhosas que fica até complicado escolher uma única para assistir. Agora, se você está procurando uma com episódios mais leves e divertidos, para dar boas risadas, aqui vai uma lista das opções engraçadíssimas disponíveis no serviço de streaming. Pode escolher a próxima e começar a maratona de férias!

1. Brooklyn nine-nine

A série conta o dia a dia de uma delegacia de polícia no distrito do Brooklyn, em Nova York. O protagonista, Jake Peralta, é um bom detetive, mas péssimo em obedecer ordens. As coisas podem ficar complicadas quando o severo Capitão Raymond Holt chega na delegacia determinado a colocar ordem no local.

2. That 70’s Show

Acompanhe o dia a dia de seis jovens que vivem em uma pequena cidade de Wisconsin, durante a década de 1970. A série conta com vários atores famosos como, Laura Prepon, Ashton Kutcher e Mila Kunis.

3. How I Met Your Mother

Com nove temporadas muito bem sucedidas, a série começa com Ted Mosby em 2030 narrando para os seus filhos a história de como ele conheceu a mãe deles. A partir dai, a série acompanha a vida de Ted e seus amigos, enquanto ele tenta encontrar sua cara-metade.

4. Modern Family

Esta premiada série americana acompanha as famílias de Jay Pritchett, sua filha Claire Dunphy e seu filho Mitchell Pritchett, que vivem em Los Angeles. Jay é casado com uma mulher colombiana bem mais jovem que ele chamada Gloria e juntos eles criam o filho pré-adolescente dela, Manny. Claire é casada com Phil Dunphy e os dois têm três filhos: Haley, Alex e Luke. Já Mitchell é casado com Cameron Tucker, e eles adotam uma bebê vietnamita chamada Lily – uma pequena rainha do sarcasmo.

5. Friends

Sucesso absoluto de audiência, a série gira em torno de um grupo de seis amigos­ -­ Ross, Rachel, Mônica, Chandler, Phoebe e Joey – em Nova York.

6. Um Maluco no Pedaço

Estrelada por Will Smith, a séria se inicia quando a mãe de Will se irrita com o fato do filho ter se metido em uma briga e acaba mandando ele para morar com a tia em uma mansão em um bairro luxuoso de Los Angeles. Agora, Will precisa se adaptar ao estilo de vida da nova família.

7. Two and a Half Men

Charlie Harper é bem sucedido e muito mulherengo, porém, sua vida está prestes a mudar, quando seu irmão Alan Harper e seu filho Jake precisam morar com ele.

8. FullHouse / FullerHouse

Quando Danny Tanner perde a esposa, Pam, em acidente de carro, ele chama seu melhor amigo, Joey Gladstone, e o irmão mais novo de Pam, Jesse Katsopolis, para ajudá-lo a cuidar das três filhas. A oitava e última temporada da série foi ao ar em 1995, mas em 2015 ganhou um spin-off produzido pela Netflix: Fuller House, que foca nas filhas de Danny já adultas e com filhos.

9. Gracie and Frankie

A história de duas mulheres totalmente diferentes que acabam se encontrando por um acontecimento inusitado: seus respectivos maridos anunciam que se amam!

10. Orange is the New Black

Baseada em fatos reais, a série mistura drama e comédia ao mostrar a vida de Piper Chapman, condenada a cumprir 15 meses em uma prisão feminina federal por participar de um esquema de um importante num cartel internacional de drogas, da qual sua ex-namorada, Alex Vause fazia parte

11. Jane the Virgin

Inspirada em uma telenovela venezuelana, os episódios acompanham a vida de Jane, uma jovem trabalhadora e religiosa que, acidentalmente, é inseminada artificialmente.

12. Don’t trust the B- in apt 23

Parece que tudo está dando certo para June: ela se muda para Manhattan, onde encontrou o emprego dos sonhos e um apartamento perfeito. Porém, assim que ela chega à cidade, a empresa onde ela seria contratada acabou de falir. Agora, ela precisa de um novo emprego e outro apartamento. Ela acaba conseguindo um cargo em uma cafeteria e encontra um apartamento onde mora Chloe, que é o oposto da June.

13. Unbreakable Kimmy Schmidt

Após ser resgatada de um culto apocalíptico, Kimmy decide morar em Nova York, onde tenta sobreviver em um mundo que ela achava que nem existia mais.

14. The Ranch

A nova comédia original da Netflix conta a história de uma família dona de um rancho em Colorado. Quando Colt Bennett retorna à cidade natal após uma breve carreira semi-profissional no futebol americano, ele e seu irmão Jimmy tentam ajudar o pai com os negócios da família.

15. Desperate Housewives

Drama, comédia e muito mistério, é isso que você encontra nesta série, que acompanha a vida de cinco amigas e donas de casa que moram no subúrbio da fictícia Wisteria Lane.