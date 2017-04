14 séries inspiradas em livros para você assistir na Netflix

Você já parou para pensar de onde surgiu a história da sua série favorita? Muitas delas, na verdade, são baseadas em livros! E talvez você até já tenha assistido alguns destes seriados, mas não sabia que eram inspiradas em obras, até porque muitos já acabaram fazendo bem mais sucesso do que a versão em papel e tinta.

A boa notícia é que a Netflix está cheia de novidades este mês e duas de suas novas séries foram inspiradas em livros! Pensando nisso, fizemos uma listinha de séries baseadas em obras literárias que estão disponíveis no serviço de streaming.

Então, “bora” preparar a pipoca e começar a maratona de uma nova série – ou quem sabe não começar um novo livro.

1) Girlboss

A série é uma das grandes novidades da Netflix no mês de abril. Baseada no livro de mesmo nome de Sophia Amoruso, os episódios trazem a história dela, que começou a carreira vendendo roupas vintage no eBay e, neste caminho, acabou montando um negócio de moda milionário.

2) 13 Reasons Why

Com 13 episódios envolventes, a série rapidamente se tornou um sucesso de audiência. O best-seller homônimo começa com Clay Jensen (Dylan Minnete) recebendo uma caixa com 7 fitas gravadas por Hannah Baker (Katherine Langford). As fitas explicam os motivos por que essa garota decidiu cometer suicídio e devem ser entregues para cada uma das pessoas que contribuíram para isso de alguma forma.

3) Dexter

O seriado focado em Dexter Morgan (Michael C. Hall), analista forense de padrões de sangue no Departamento de Polícia de Miami e assassino serial, foi baseada no livro “Darkly Dreaming Dexter”, de Jeff Lindsay.

4) The Vampire Diaries

O triângulo amoroso entre Elena Gilbert (Nina Dobrev) e os irmãos Stefan (Paul Wesley) e Damon Salvatore (Ian Somerhalder) foi originalmente contada na série de livros de mesmo nome da autora L. J. Smith.

5) Shadowhunters

O seriado é uma segunda adaptação dos livros de Cassandra Clare, “The Mortal Instruments”. Primeiramente, foi lançado o filme “Os instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos”, em 2013. Três anos depois, a série estreou no streaming e acabou fazendo mais sucesso do que o filme.

6) The 100

Cerca de 100 anos após uma guerra nuclear, um grupo de 100 prisioneiros é enviado para a Terra para determinar se ela é habitável novamente. A história que deu origem ao seriado foi originalmente escrita no livro homônimo de Kass Morgan.

7) Pretty Little Liars

Quando a garota mais popular do colégio desaparece, as quatro melhores amigas dela começam a receber mensagens anônimas de uma pessoa que parece saber todos os segredos que elas guardam. A série, que estreia sua última temporada neste ano, foi inspirada na série literária de Sara Shepard.

8) Gossip Girl

A série de livros de mesmo nome da escritora Cecily von Ziegesar já era um sucesso, então com o seriado não poderia ter sido diferente. Em seis temporadas, a série trouxe toda a história dos jovens ricos de Manhattan que vivem sob o olhar de uma blogueira anônima: a Gossip Girl.

9) House of Cards

A série política aclamada pelo público e pela critica também foi baseada em uma série de livros. Michael Dobbs é o autor da trilogia “House of Cards”, “To Play the King”e “The Final Cut”, escritos no início dos anos 1990.

10) Orange Is The New Black

Aqui, a melhor parte é que esta série é baseada em um livro que traz uma história real. Sim, “Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison” foi escrito pela própria Piper Kerman sobre as experiências dela no tempo em que cumpriu pena em um presídio feminino.

11) Sherlock

A série britânica, que já está no ar há sete anos, foi inspirada pelas histórias escritas por Sir Arthur Conan Doyle sobre o detetive Sherlock Holmes.

12) Under the Dome

Esta é inspirada em um romance de ninguém mais, ninguém menos que Stephen King. Apesar disso, o seriado de drama e ficção acabou não fazendo muito sucesso e foi cancelado após a terceira temporada.

13) Bones

Poucas pessoas sabem, mas “Bones” também foi inspirada por uma série de livros. A personagem principal do seriado da FOX é baseada nas obras – e na vida – da antropologista forense Kathy Reichs.

14) Narcos

O seriado que trouxe a história do famoso narcotraficante Pablo Escobar ao serviço de streaming foi inspirado livremente na obra de Javier Peña, “Killing Pablo”.