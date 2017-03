16 séries que são verdadeiras joias escondidas da Netflix

A Netflix é uma benção e uma maldição. Ao mesmo tempo que existem produções sensacionais (com atores incríveis, texto afiado, produção certeira…), existe um grande drama chamado o momento de escolher. É muito difícil. E a vontade de assistir tudo?

Pior: no meio de tanta coisa bacana, algumas joias acabam por escapar e ficam lá, esquecidas, esperando a chance de alguém apertar o play e assisti-las. Para facilitar, a gente separou algumas delas para você salvar já na lista de reprodução.

Como muitos títulos desta lista, a comédia animada “BoJack Horseman” também é fruto de uma ideia meio maluca com tudo para ser um fracasso – mas funciona. Para começar, o protagonista – que dá título ao seriado – é metade humano e metade cavalo, melhor: ele vive em um mundo onde bichos e pessoas convivem pacificamente. Extremamente egoísta, narcisista e delusional, ele é um ator que fez muito sucesso nos anos 1990 e passa os dias vivendo das glórias do passado. Sátira ao universo hollywoodiano, a série, ao mesmo tempo que diverte, reflete sobre a efemeridade da fama e como, na maioria das vezes, ela pode ser tóxica. Will Arnett, Alison Brie e Aaron Paul são as vozes por trás do trio principal de personagens desta que pode ser considerada uma das produções mais estranhas e interessantes dos últimos anos.

Número de temporadas: 3

Temporadas disponíveis na Netflix: 3

Uma das produções televisivas mais aclamadas de todos os tempos, “Mad Men” faz parte daquela que pode ser chamada a “Era de Ouro” da TV norte-americana. Encabeçada por um anti-herói, como manda a cartilha dessa nova safra de seriados dos canais fechados dos Estados Unidos, a série é, de fato, um primor. Seja pela ambientação quase perfeita dos anos 1950, seja pelo texto, pela direção, atuações… A lista é longa. Sim, a gente vai falar a real, começar a assistir não é fácil: os episódios parecem mais longos do que são, existem diversas cenas contemplativas, e, muitas vezes, de fato, nada está acontecendo. Mas, uma vez que aqueles publicitários novaiorquinos seduzem você, vai ser difícil abandonar essa obra prima cheia de momentos icônicos. As premiações não nos deixam mentir.

Número de temporadas: 7

Temporadas disponíveis: 7

“Crazy Ex-Girlfriend” é uma joia não tão escondida assim, já que a crítica – desde a estreia da série – rasga elogios ao texto esperto (cheio de humor e referências) e à atuação de Rachel Bloom, criadora e protagonista do seriado. Comédia musical, a atração está bem longe da proposta de “Glee”, por exemplo, já que as músicas inseridas na história estão mais para zoação com tudo e todos do que para os números perfeitinhos do saudoso programa adolescente. A errante trajetória da mocinha, uma advogada que larga tudo em Nova York para correr atrás de um ex-namorado começar uma nova vida em West Covina, uma pequena cidade na Califórnia que fica duas horas da praia, é sensacional e até o mote do programa, que pode parecer um pouco sexista, é motivo de graça e completamente compreensível quando você dá uma chance à produção.

Número de temporadas: 2

Temporadas disponíveis na Netflix: 2

Queridinha das premiações, “The Good Wife” é um dos dramas mais elegantes já exibidos na TV norte-americana. Para muitos, pode ser a história de superação da “boa esposa” Alicia Florrick (Julianna Margulies), mas é muito mais do que é isso: com o universo do direito como pano de fundo, é sobre poder e como ele sempre acaba por transformar as pessoas. É claro que jornada da mocinha (não tão mocinha) é o grande destaque do seriado, mas os ótimos coadjuvantes, o texto afiado e, principalmente, as discussões muito atuais propostas pelo roteiro fizeram dessa série um sucesso absoluto. Uma joia! Tanto que, após o controverso series finale, o show até ganhou um spin-off, o também excelente “The Good Fight”. Vale fazer uma maratona!

Número de temporadas: 7

Temporadas disponíveis na Netflix: 7

Para quem gosta de dramas policiais, “Top of the Lake” é a escolha perfeita. Com apenas seis episódios, a produção está mais para uma minissérie e já começa de forma impactante: Tui (Jacqueline Joe), uma menina grávida aos 12 anos, entra resoluta em um lago, em uma paradisíaca Nova Zelândia. O suicídio dela é o ponto de partida da produção e de uma investigação encabeçada pela policial Robin Griffin, interpretada pela sempre ótima Elisabeth Moss. Levemente inspirado em “Twin Peaks” e “Deadwood”, o show, na verdade, traz muito mais perguntas do que respostas, mas isso não tira o brilho dessa jornada sensacional – só deixa ela mais instigante.

Número de temporadas: 1

Temporadas disponíveis na Netflix: 1

Sabe aquelas séries que você não dá muita confiança, mas acabam se tornando uma surpresa agradável? Esse é o caso de “Billions” que, ano passado, também superou expectativas e foi um sucesso de audiência. Basicamente traz a história de, bem, dois bilionários que vão fazer de tudo para conquistar mais e mais poder. Ok, a premissa não é das mais interessantes ou originais, mas os personagens principais, bem construídos, por sinal, fazem tudo valer a pena. Com Damian Lewis, de “Homeland”, no elenco.

Número de temporadas: 2 (já foi renovada para a 3ª)

Temporadas disponíveis na Netflix: 2

É o seriado mais sexy da TV! Bem, a história é completamente louca, mas, por causa do carisma da dupla principal e por algumas decisões ousadas do roteiro, “Outlander” funciona. Na década de 1940, Claire Beauchamp (Caitriona Balfe) é uma enfermeira britânica tentando esquecer os horrores da guerra, enquanto também procura recuperar o tempo perdido no casamento. Até aí tudo certo. As coisas começam a ficar malucas mesmo quando, em uma viagem para a Escócia, ela é magicamente ~teletransportada~ para o ano de 1743 (!!!). Inteligente, empoderada e com ideias progressistas, ela agora precisa sobreviver em uma sociedade na qual as mulheres não tinham voz ou vez – ao mesmo tempo que tenta entender o que diabos aconteceu com ela. O grande twist? Ela se apaixona pelo “homão” Jaime Fraser (Sam Heughan) e entra no eterno dilema: tentar voltar para o presente ou ficar com o amor da vida dela no passado? Espere por muitas cenas de luta, sexo e reviravoltas. Um drama épico da melhor qualidade e com toques feministas. Sucesso de crítica e público.

Número de temporadas: 2 (por enquanto)

Temporadas disponíveis na Netflix: Apenas a 1ª (por enquanto)

Uma das melhores séries da atualidade, “The Americans” também é dona de um enredo dos mais absurdos – mas que faz total sentido. Dois espiões russos (que trabalham para a KGB, tá?), após anos de treinamento, se infiltram nos Estados Unidos e passam a viver como um casal suburbano, em Washington. Espere por muitas missões secretas, traições, explosões, perucas ridículas, e, óbvio, muito sexo. E sabe o que é mais legal? A série é toda ambientada nos anos 1980. Os protagonistas são interpretados por Keri Russell, a eterna “Felicity”, e Matthew Rhys e, a título de curiosidade, a química deles é tão boa que levaram a relação da ficção para a vida real e hoje são marido e mulher.

Número de temporadas: 4

Temporadas disponíveis na Netflix: 3

“iZombie” une em uma só série dois sucessos de audiência: programas com temática adolescente e zumbis. Mas, muito diferente de outras tentativas televisivas nessas searas, esse projeto, baseado nos quadrinhos homônimos, é dos mais inteligentes e bem-humorados. Olivia ~Liv~ Moore (Rose McIver) era uma médica dona de uma das vidas mais chatas de Seattle, nos Estados Unidos. Azarada, no dia que decidiu fazer algo ~espontâneo~ foi atacada por zumbis e acaba se tornando uma também – mas, ao contrário da maioria dessas criaturas, ela tem consciência! Com apetite por cérebros, começa a trabalhar em um necrotério e passa a ser uma grande aliada da polícia para resolver os mais diversos casos, já que ao comer o cérebro de alguém ela temporariamente adquire visões e habilidades da vítima. Claro que no meio disso tudo rolam uma ou duas “paixonites” na vida dessa zumbi camarada. Para assistir sem compromisso e, de preferência, antes de comer.

Número de temporadas: 2 (a terceira estreia em abril na TV dos Estados Unidos)

Temporadas disponíveis na Netflix: 1

Da escola “Girls” de fazer séries, a dramédia australiana “Please Like Me” é uma fofura! A história começa quando o jovem Josh (Josh Thomas), finalmente, resolve assumir para si mesmo que é gay. No fim, a sexualidade era muito mais uma questão para ele do que para as pessoas a volta dele. A partir disso, ele começa a verdadeiramente entender quem é e a, de fato, viver a vida dele. Amigos carismáticos, alguns namorados e, de certa forma, pais problemáticos também estão no pacote.

Número de temporadas: 4

Temporadas disponíveis na Netflix: 4

Sabe “Psicose”, o filme clássico e sensacional de Alfred Hitchcock? Então, “Bates Motel” apresenta tudo o que aconteceu antes dos eventos do filme. Arriscado, não? Pois a corajosa série não teve medo de mexer nesse vespeiro e durante cinco temporadas foi uma das melhores coisas em exibição na TV. Vera Farmiga e Freddie Highmore estão incríveis como os protagonistas dessa produção e mereciam todos os prêmios de atuação. O series finale acontece em abril e a crítica especializada já celebra a última temporada da atração como a melhor de todas.

Número de temporadas: 5

Temporadas disponíveis na Netflix: 3

Tracey Gordon (Michaela Coel) é uma mulher londrina, periférica e, como muitas outras, está tentando descobrir quem é. Criada por uma família muito religiosa, ela trabalha em um mercadinho e só quer ter liberdade para fazer as próprias escolhas. Às vezes, ela acerta, às vezes, o tombo é bem grande. A parte boa? Ela não se importa e está disposta a lidar com todas as consequências dos erros dela e a lutar pelas coisas nas quais acredita. Engraçada e atual, a série também tem o mérito de apresentar uma outra Londres – muito distante do centro e da riqueza.

Número de temporadas: 1 (a 2ª estreia em 4 de abril)

Temporadas disponíveis na Netflix: 1

Dona de uma das aberturas mais icônicas de todos os tempos, “Freeks & Geeks”, na época de exibição, foi um fracasso retumbante de audiência, tanto que foi cancelada após 12 episódios (18 foram ao ar, mas o normal seriam pelo menos 22). E, como dizem os avós, o tempo é realmente o Senhor da razão e a série ganhou o status de cult, além de queridinha dessas “listas de melhores de todos os tempos”. Também pudera, ousada, sarcástica e cheias de referências pop, a produção era direcionada aos adolescentes, se passava em uma escola dos anos 1980, mas não tratava o público dela como um idiota, pelo contrário brincava com os clichês e estereótipos! Foi responsável por revelar diversos talentos relevantes até hoje no show business: Seth Rogen, Linda Cardellini, James Franco, Jason Segel e Busy Phillips, entre eles. Judd Apatow (“Missão Madrinha de Casamento”, “LOVE” e “Girls”) assinava a produção.

Número de temporadas: 1

Temporadas disponíveis na Netflix: 1

Uma série produzida por Oprah Winfrey, com participação de Oprah Winfrey, e exibida no canal de Oprah Winfrey. Tem como melhorar? Sim, claro: o seriado é um novelão dos bons (bem aos moldes das produções de Shonda Rhimes) que narra os segredos e, principalmente, as mentiras dentro de uma família poderosíssima e riquíssima dona de uma igreja famosíssima. É basicamente um sucesso!

Número de temporadas: 2

Temporadas disponíveis na Netflix: 1

Reúne diversos ícones da literatura, como Frankenstein, “Lobisomen” e Dorian Gray (Reeve Carney) e, bizarramente, funciona. Perfeita para quem gosta de história de terror e produções de época. Eva Green, intérprete de Vanessa Ives, está soberba e é o grande destaque da produção. Ah, a abertura não é das mais agradáveis, mas a série no geral é um primor.

Número de temporadas: 3

Temporadas disponíveis na Netflix: 2

“Lady Dynamite” é uma das coisas mais absurdas e subversivas já produzidas na TV e só mesmo a Netflix (amém, Netflix!) para ter coragem de exibir essa estranha joia. Com uma narrativa fragmentada, apresenta a história da atriz Maria Bamford (interpretando ela mesma) que, após alguns meses se recuperando de um transtorno bipolar, resolve recomeçar a vida praticamente do zero e procurar trabalhos que exijam menos dela. Assistir ao seriado é uma experiência de metalinguagem, é como entrar na mente da comediante e ter a oportunidade de acessar tanto as memórias, ansiedades e as tristezas. É bizarro, mas muito bonito: ela trata de um tema espinhoso – e pouco falado – como a doença mental de uma forma engraçadíssima e, às vezes, poética.

Número de temporadas: 1

Temporadas disponíveis: 1

*Séries pesquisadas no serviço em março de 2017.