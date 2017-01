Sessão de cinema do líder vira desabafo coletivo sobre Marcos

Um dos benefícios de ser líder na casa do Big Brother Brasil é uma sessão particular de cinema em que quatro brothers ganham comes, bebes e um filme especialmente selecionado. Para assistir a “Os Penetras 2 – Quem Dá Mais?”, Mayara e Vivian convidaram Roberta e Manoel, mas o principal assunto da noite não foi o filme do Adnet e sim as atitudes de Marcos.

Todos concordaram que o paredão mudou tanto Marcos quanto Gabriela Flor, mas no caso da bailarina rolou uma alteração positiva. Segundo Vivian, Flor sentiu no coração a indicação e agora está mais alegre e participativa na casa. “A Flor brotou”, completou Manoel com um trocadilho infame.

Já Marcos… xiii… rolou praticamente a malhação de Judas com o brother. Roberta disse que ele é seu voto até o fim, e Mayara comentou o quanto o brother é falso e puxa o saco dela com medo de ser vetado na próxima prova do líder. Roberta inclusive sonha com o que fará se Marcos for o eliminado do dia e ensaiou um grito de vitória nada discreto.

Independente de quem sair, temos certeza que o barraco imperará na casa mais vigiada do Brasil.