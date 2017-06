Show de Ariana Grande será transmitido em várias plataformas

Apesar do terrível atentado que rolou no último dia 22, na Manchester Arena, no Reino Unido, durante o show da Ariana Grande, a cantora não desanimou. Famosos prestaram a sua homenagem às vítimas e às suas famílias e a estrela prometeu voltar ao local com um show beneficente.

Já neste domingo (4), Ariana apresentará o One Love Manchester, no Emirates Old Trafford Cricket Ground, que tem capacidade para 50 mil pessoas. O espetáculo arrecadará fundos para o We Love Manchester, criado pela Cruz Vermelha britânica para ajudar as famílias das vítimas do ataque terrorista.

One Love Manchester ♡ June 4th http://ticketmaster.co.uk/arianagrandemanchester A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Jun 1, 2017 at 2:21am PDT

No palco, a cantora deve contar com participações especiais de grandes amigos, como Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell e Robbie Williams. As informações são da Variety.

O show deve começar por volta das 15h (horário de Brasília) e será transmitido pelo canal Multishow. As páginas oficiais de Ariana no Facebook e no YouTube também exibirão a apresentação, assim como a página inicial do Twitter.