Silvio deu show de machismo e humilhou Rachel Sheherazade

“Silvio Santos já chegou em um patamar no qual pode falar e fazer o que bem entender”. Não, não é bem assim. E durante o Troféu Imprensa, premiação do SBT, realizado neste domingo, dia 9, o dono do baú errou a mão e foi longe demais.

Em uma semana marcada por episódios absurdos de assédio e abuso, o telespectador foi obrigado à assistir uma cena deplorável de machismo. No palco do programa, Silvio constrangeu e humilhou Rachel Sheherazade, jornalista do “SBT Brasil”.

“Você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar sua opinião. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão e vai fazer por sua conta”, disse o apresentador. Constrangida, ela tentou rebater o comentário do chefe: “Quando você me chamou, você me chamou para opinar”.

Mas Silvio continuou: “Não, chamei para você continuar com a sua beleza, continuar com a sua voz. Ler as notícias no teleprompter […] Melhor continuar quietinha e pensar no seu próprio casamento”.

Veja o vídeo do momento:

Que PISÃO que Sílvio Santos deu na Shorumezade e, por tabela, no Danlixo Gentili. #TroféuImprensa pic.twitter.com/X6UIJJfKsI — Marcos Oliveira 🌈 (@MarkosOliveira) April 10, 2017

Goste ou não das opiniões políticas de Sheherazade que, muitas vezes, ferem os Direitos Humanos, ela foi vítima de assédio moral e machismo televisionados. Além disso, ele reduziu a jornalista a aparência dela. Afinal, é só isso que importa mesmo, não é? Claro que não.

Na mesma transmissão e por motivos iguais, o dono do SBT também criticou Danilo Gentili, mas nem de longe tratou o comediante da mesma forma que fez com Rachel. O tom jocoso de Silvio, pode até enganar e fazer pensar se tratar “apenas” de uma brincadeira.

Agora, imagine quantas mulheres diariamente não precisam passar por esse tipo constrangimento nos locais onde trabalham. Se mexeu com uma, mexeu com todas.