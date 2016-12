Silvio Santos visita exposição que o homenageia: assista!

Em 12 de dezembro passado, no dia em que completou 86 anos, o apresentador Silvio Santos decidiu comemorar visitando a exposição em homenagem a ele, que está aberta ao público no Museu da Imagem e do Som (MIS) em São Paulo.

A visita foi registrada em vídeo pela equipe do museu e está repleta de momentos engraçados, como quando ele questiona como é que alguém conseguia assistir aos programas dele “com essa cara”.

Acompanhado pela curadora da exposição, Gabrielle Araújo, e pelo diretor executivo do museu, André Sturm, Silvio comentou que alguns programas poderiam ser transmitidos até hoje, pois ainda são modernos. De outros, porém, como a “Casa dos Artistas”, ele confessa que nem lembra do elenco.

Assista à divertida visita de Silvio e, se puder, confira a exposição, que está aberta para visitação em São Paulo até 12 de março de 2017.