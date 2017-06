Simone dá soco em homem e defende Simaria em show na Bahia

Foi no meio da música “Regime Fechado” que a dupla Simone e Simaria teve que interromper seu último show, em Amargosa, na Bahia, no último domingo (25). Um homem não só invadiu o palco, mas também agrediu Simaria – e, em reação, a irmã Simone contra-atacou e deu um baita soco no moço.

“Vocês vão me perdoar”, ela diz à plateia logo em seguida, “mas na hora em que eu vi o cara derrubar a minha irmã no chão, eu meti a porrada mesmo. Quem tem irmão sabe – eu dou minha vida pela minha irmã, e em uma situação dessas meu instinto de irmã falou mais alto”.

Depois da intervenção da cantora, os seguranças logo acudiram Simaria, que reclamou ter se machucado de verdade e ralado um dos joelhos.

“Que coisa absurda! Quer beijar? Beija com carinho. Quer cheirar? Cheira, miséria, que eu estou cheirosa”, continuou Simone. “E ele ainda pegou no meu braço e me deu uma unhada!”. Dá para acreditar?

Veja o vídeo: