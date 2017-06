Simone faz pergunta ~polêmica~ e deixa Laura Muller constrangida

É oficial: Simone e Simaria Kardashian são as melhores pessoas do mundo da música atualmente e, não importa a situação, as duas “causam”. Sempre com muito bom humor, claro.

No último sábado, 03, por exemplo, elas foram ao “Altas Horas”, programa da Rede Globo apresentado por Serginho Groisman, e conseguiram o impossível, deixar Laura Muller, a sexóloga da atração, constrangida.

Quando o apresentador anunciou o início do quadro, Simone foi a primeira a levantar a mão. “Eu tinha o sonho de conhecer essa mulher porque eu tenho muitas dúvidas”, disse.

Logo, foi interrompida pela irmã, Simaria, que alertou preocupada: “Você vai fazer essa pergunta mesmo?”. “Vou, as pessoas têm a mania de dizer que o amigo quer saber, EU quero saber”, respondeu prontamente.

Após um breve silêncio, lançou a questão ~polêmica~: “Laura, eu queria saber se tem alguma forma que facilite a gente ‘dar a roda’?”.

Obviamente, a plateia caiu na gargalhada e, depois de uma pequena pausa constrangida, Laura fez questão de responder à cantora. “A penetração anal precisa acontecer na hora em que a excitação esteja em alta. A ideia é não começar logo de cara. É preciso aquecer bastante, ter bastante preliminares para então fazer a prática anal”, revelou

Assista ao momento icônico