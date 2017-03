Aqui está tudo que vai rolar na 7ª temporada de “Game Of Thrones”

Se você não é do tipo que gosta de spoilers, pare agora. A internet está em polvorosa com uma divulgação do que vai rolar em TODOS os episódios da nova temporada de Game Of Thrones. Apesar de a série não ter nem data de estreia ainda – os próprios produtores confirmaram que ela não vai estrear antes do inverno deste ano -, muito já se especula sobre a continuação da história que nos deixou abaladíssimas na última temporada.

Como o inverno chegou por lá (em todos os Sete Reinos), é preciso ter paciência para ver o desenrolar das casas que todas conhecemos e amamos. Ainda assim, existem alguns fatores interessantes que já sabemos até agora: a série não mais acompanha os livros, apesar de ter alguns acontecimentos que não apareceram (e a gente reza para aparecer), finalmente vai ocorrer um encontro da família Stark e muito sangue ainda vai jorrar.

Mais uma vez: esse post vai contar o que, possivelmente, ocorrerá em cada episódio da mais curta 7ª temporada. É a hora de fechar a janelinha e jogar um joguinho no celular se você não quiser saber.

Para quem não se aguenta de ansiedade – ou só gosta de ler por esporte -, as especulações listadas abaixo apareceram em fóruns especializados e foram compartilhadas por usuários do Reddit aos quatro ventos. Apesar de não ser possível averiguar as informações divulgadas, vale lembrar que antes da estreia da 6ª temporada, o mesmo site publicou spoilers que se provaram verdadeiros. LEIA POR SUA CONTA E RISCO!

Recentemente, usuários publicaram no Twitter um teaser da própria HBO anunciando que a série está “em produção”, com a famosa espada de Jon Snow aparecendo. Só para deixar a gente louca de ansiedade, mesmo!

Official HBO Game of Thrones Season 7 *In Production* tease featuring OATHKEEPER! 😁⚔️aired on hbo (credit: JCanepa) @WiCnet @WatchersOTWall pic.twitter.com/VlAu7IRKg0 — Oathkeepers 💙⚔️ (@Jaime_Brienne) March 3, 2017

Quem avisa, amiga é. Só continue lendo se realmente quiser saber o que pode rolar!

Episódio 1

Os White Walkers marcham para o Sul em direção à Muralha. Bran cruza a Muralha de volta à Westeros e encontra Edd Doloroso, o novo Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Sansa e Jon discutem sobre o que fazer com as Casas do Norte que traíram Winterfell lutando junto aos Boltons.

Sansa e Lyanna Mormont querem dar suas terras para os fiéis apoiadores, mas Jon se recusa a responsabilizar as crianças Karstark e Umber. Jon faz a sua vontade e diz que não vai governar o Norte como era antigamente.

Daenerys e companhia chegam em Pedra do Dragão (local de nascimento de Dany e que foi governada por Stannis após a Rebelião de Robert). Daenerys ocupa a antiga sala de guerra e, com o mapa de Westeros sobre a mesa, vira para Tyrion e pergunta: “Vamos começar?”.

Episódio 2

Jon recebe um corvo de Daenerys pedindo a todos os lordes nortenhos que a encontrem em Pedra do Dragão. Jon e Davos decidem ir ao encontro para pedir por um pouco de obsidiana (vidro de dragão) estocado em Pedra do Dragão. Sansa fica responsável por Winterfell. O lobo Fantasma também fica em Winterfell.

Episódio 3

Jon e Davos chegam em Pedra do Dragão e encontram com Tyrion na Costa. Tyrion leva-os até Daenerys. Dany exige que Jon se ajoelhe, mas ele se recusa. Em vez disso, Jon conta sobre a ameaça representada pelos White Walkers, mas ela não acredita nele.

Davos tenta contar para Daenerys sobre a ressurreição de Jon, mas ele desconversa. Tyrion intervém para dizer que Jon é uma boa pessoa e definitivamente não é maluco. Dany imediatamente cria respeito por Jon, embora o sentimento não seja correspondido.

Episódio 4

Arya chega em Winterfell.

Episódio 5

Sam deixa a Cidadela, com rumo para Winterfell, com Gilly e o bebê. Jorah reencontra Dany em Pedra do Dragão (depois de se curar da escamagris na Cidadela em algum momento anterior da temporada). Jon recebe um corvo informando que Bran e Arya estão em Winterfell. Jamie e Bronn encontram Tyrion e Davos. Tyrion tenta convencer Jamie a fazer Cersei se render à Daenerys. Jamie ignora.

Episódio 6

Jon e companhia – que aparentemente encontram Gendry e a Irmandade Sem Bandeiras mais cedo – navegam em direção a Atalaialeste do Mar (o castelo mais ao leste ao longo da Muralha, sob comando da Patrulha da Noite). O grupo pretende capturar um White Walker como forma de provar para Daenerys e os demais lordes de Westeros que eles existem, e assim ganhar ajuda para combatê-los.

Jon lidera a equipe, que inclui Beric, Thoros, Tormund, Jorah e Gendry. O grupo é atacado pelo exército do Rei da Noite, incluindo um urso polar zumbi que mata Thoros. Eles ficam cercados em um lago congelado e estão próximos de serem derrotados quando Daenerys chega com seus dragões. Ela consegue resgatar grande parte de sua equipe, mas deixa Jon para trás. Rei da Noite é capaz de matar o dragão Viserion e ressuscitá-lo como um dragão zumbi.

Jon é quase morto pela horda zumbi, mas Benjen aparece para salvá-lo. Benjen envia Jon, ferido, em seu cavalo enquanto é presumidamente morto pelos zumbis. Em algum momento neste episódio, Jon promete entregar seu título de Rei do Norte caso Daenerys ajude-os a lutar contra os White Walkers.

Does this mean Jon Snow is leaving her? *cries* I want them to stay together forever! pic.twitter.com/ct2cZfbCQ4 — Purrbot (@PurrbotKitty) October 26, 2016

Episódio 7

Sansa sentencia Mindinho à morte, e Arya executa. Em algum momento anterior nesta temporada, Mindinho tentou colocar Arya e Sansa uma contra a outra usando uma antiga carta que Sansa havia redigido, coagida pelos Lannisters, para Robb Stark. Bran ajuda Sansa a ver a manipulação de Mindinho.

Cersei acorda em uma cama cheia de sangue (presumidamente de um aborto). Anteriormente nesta temporada, há uma narrativa em que Cersei descobre que está grávida de uma nova criança de Jaime. Sam e Bran desvendam o parentesco de Jon, que ele é filho de Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen.

Seu verdadeiro nome é Aegon. Jon e Daenerys fazem sexo em um navio a caminho do Norte. A Muralha cai no final do episódio. O Rei da Noite ataca a Muralha com a versão zumbi do dragão Viserion e é capaz de derrubá-la.

Outros eventos sem cronologia definida

Dorne e Jardim de Cima são saqueadas pelos Lannisters no começo da temporada. Jaime confronta Olena Tyrell em Jardim de Cima. Ela conta para Jaime como ela e Mindinho envenenaram Joffrey. Jaime deixa ela tomar veneno e se matar antes de ser capturada. Euron Greyjoy também ataca Dorne, matando duas Serpentes de Areia e capturando Ellaria.

A frota de Euron destrói as embarcações de Yara Greyjoy e a faz prisioneira. Theon escapa pulando no mar e é resgatado por outra pessoa das Ilhas de Ferro.

Daenerys passa alguns lordes de Westeros no fogo com seus dragões, incluindo o pai e o irmão de Sam Tarley. Tyrion convence Dany a não atacar Porto Real diretamente com seus dragões para não matar muitos civis inocentes. Jorah e Sam se encontram na Cidadela e descobrem uma cura para a escamagris.

Arya encontra sua loba Nymeria a caminho de Winterfell. Jaime, Bronn e o exército Lannisters são encurralados (provavelmente no meio da temporada) por Daenerys, os Dothraki e os dragões enquanto eles voltavam de Jardim de Cima. O exército Lannister é derrotado, e Jaime é quase morto pelos dragões, mas é salvo por Bronn.

Cena no Fosso dos Dragões

Na segunda metade da temporada, há uma cena em Fosso dos Dragões reunindo quase todo o elenco da série. Vale lembrar que o Fosso dos Dragões é uma das três estruturas icônicas de Porto Real, junto com a Fortaleza Vermelha (onde Cersei estava reclusa) e Septo de Baelor (que foi explodido pela agora rainha dos Sete Reinos).

Quando os Targaryens estavam no poder, o Fosso servia como confinamento para os dragões. No entanto, conforme apontado por Tyrion no sexto ano, estes animais não cresciam tanto quanto aqueles que vivem livres. Após a morte dos dragões, aproximadamente 100 anos antes dos eventos vistos na série, a estrutura ficou em ruínas.

Nesta temporada, Jon levará, ao Fosso dos Dragões, o White Walker capturado para provar a existência dessas criaturas aos demais lordes de Westeros.

Cersei ordena que o Montanha mate o White Walker, mas ele não consegue mesmo depois de cortar a criatura em vários pedaços.

Jon explica que apenas o vidro de dragão (obsidiana) pode matar os White Walkers.

Cersei diz que vai mandar ajuda para Jon, mas depois confessa para Jaime que estava mentindo. Ela explica que a horda zumbi é bem-vinda para acabar com seus inimigos. Jaime repudia essa ideia, deixa Cersei e segue para o Norte.