Suposto áudio de WhatsApp tem Marcos torcendo por Vivian

Desde sua expulsão do Big Brother Brasil devido a uma agressão, Marcos tem se mantido preservado e longe das declarações públicas. Um áudio vazado do WhatsApp, entretanto, teria revelado qual é a torcida de Marcos nessa final do BBB17. O áudio foi compartilhado em peso nas redes sociais:

AUDIO DO MARCOS DIZENDO QUE QUER QUE A VIVIAN SEJA A CAMPEÃ! #VivianCampeã #BBB17 pic.twitter.com/vFcgkNOAlZ — vini #VivianCampeã (@MutiroesPedroF) April 13, 2017

No finalzinho do áudio, Marcos teria dito “Fica Vivian! Vivian Campeã”. Esclarecendo a situação, o perfil oficial de Marcos no Twitter mandou uma declaração pedindo para as pessoas não confiarem em textos e áudios, e que qualquer manifestação confiável será dada apenas através dos perfis oficiais do Marcos nas redes sociais. Confira o comunicado:

Hoje será a grande final do Big Brother Brasil 17 e todos os ex-participantes estarão juntos de Tiago Leifert para anunciar a campeã. Exceto Marcos.