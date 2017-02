Susan Sarandon sobre envolver-se com mulheres: “Estou aberta”

Felizmente, estamos vivendo um momento em que cada vez mais pessoas se sentem confortáveis para sair do armário. Isso não significa que há mais LGBTs mundo, simplesmente significa que o cenário atual está mais favorável à tolerância. Coisa que Katharine Hepburn não experienciou durante sua carreira, diferentemente de Kristen Stwart.

Ainda há muita opressão contra LGBTs, mas atitudes como a Kristen e, mais recentemente, a de Susan Sarandon são um sopro de otimismo para quem ainda vive a tristeza de ter que se esconder. E é importante falar sobre isso!

No alto de seus 70 anos e prestes de retornar à TV com o seriado Feud, Susan disse ao site Pride Source que ela não se sente inteiramente heterossexual. A atriz também revelou que já se relacionou com um ator gay, décadas atrás. Na visão de Susan, nos anos 1960 as pessoas costumavam viver sua sexualidade de maneira mais fluida, mas ela não chegou a ter experiências lésbicas pois passou muito tempo em relacionamentos monogâmicos com homens.

Mesmo assim, a atriz foi categórica em dizer que não descarta essa possibilidade atualmente. “Sim, estou aberta. Acho que posso dizer que minha orientação sexual ainda está em aberto (risos)”. Maravilhosa!