“Tá com Nada” ganha o direito de comer coração de galinha

Rolou hoje cedo a Prova da Comida no Big Brother Brasil e novamente os competidores precisaram se dividir em grupos. Elis, Ieda, Ilmar, Marcos e Pedro ficaram no grupo Roxo, e Marinalva, Roberta, Rômulo e Vivian estavam no grupo Verde.

A prova foi bem simples, e consistia num jogo de palavras no qual eles precisavam encontrar cinco palavras em um painel. Como no Big Brother Brasil as coisas são muito espalhafatosas, obviamente a prova envolvia uma superprodução, cordas etc. No fim, quem terminasse primeiro vencia a prova.

Quem ganhou essa semana foi o grupo roxo, e eles poderão fazer compras no mercado (e, ao contrário da semana passada, o mercado estará cheio de produtos). Já o grupo verde teve direito a sortear uma mistura para passar a semana, e pegaram coração de galinha. A produção podia aproveitar o sorteio de coração de galinha para fornecer uns espetinhos e uma churrasqueira, né?