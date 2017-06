Taís Araújo faz viagem só com amigas e publica desabafo

Todo mundo precisa de um momentinho só seu e Taís Araújo resolveu tirar um ‘day off’ da rotina corrida. Junto com duas amigas, Gabi Green e a diretora Natalia Grimberg, a atriz de Mister Brau passou 4 dias no deserto do Atacama, na Argentina.

“Eu amo ser mãe e cuidar dos meus filhos. Amo ser casada e dividir minha vida com meu marido. Amo ser profissional, pensar no meu trabalho, pensar no que e como eu posso crescer artisticamente. Amo cuidar e administrar a minha casa. Mas amo também, por alguns dias, me dedicar exclusivamente a mim. Aos meus desejos, descansar, rir com as amigas, fofocar, falar besteira, viajar com elas”, contou ela em textão publicado em seu Instagram.

E tá certa! Sempre sincera, Taís contou que não foi simples tirar essas “férias” de tudo. “Foi isso que fiz depois de anos me dedicando exclusivamente a minha família e ao meu trabalho. Entrei no avião com uma culpa sem tamanho, com duas grandes amigas e nos jogamos por 4 dias no Deserto do Atacama”, contou ela, que recentemente protagonizou dois momentos sincerões que levaram a internet à loucura. O primeiro dando uma cortada em Otaviano Costa no Video Show e outro no Mais Você com Ana Maria Braga e o episódio do doce de abóbora.

Pré almoço no deserto 🌵 🍷 #atacama #friendstrip #amazingtime #nature #gratitude #connection #travellingwithfriends Uma publicação compartilhada por Gabi Green (@gabiegreen) em Jun 14, 2017 às 1:14 PDT

“Voltei pra casa mais forte, feliz, potente e descansada pra seguir a vida que eu escolhi: ser mãe, esposa, profissional e mulher“, escreveu Taís, que combinou de se jogar na aventura a cada dois anos com as amigas. Maravilha, hein, Taís?