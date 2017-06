Taylor Swift volta a disponibilizar músicas no Spotify

Taylor Swift finalmente colocou um ponto final em seu desentendimento com os serviços de streaming, como Spotify e Tidal, para a alegria dos fãs. A informação foi confirmada pela própria página oficial da cantora no Facebook.

”Em comemoração por 1989 ter vendido mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo e pelo anúncio da certificação RIAA, por ter vendido 100 milhões de canções, Taylor quer agradecer seus fãs, disponibilizando todo seu catálogo de volta a todos os serviços de streaming”, diz a nota.

Em 2014, no lançamento de 1989, Tay retirou suas músicas dessas plataformas. Na ocasião, ela contou que os artistas recebiam muito pouco por isso e que o novo álbum não teria o mesmo sucesso de vendas caso fosse disponibilizado dessa forma.

Apesar do comunicado com a explicação oficial, usuários do Twitter cogitam ~um outro motivo~ para que Taylor tenha voltado para o Spotify. O retorno aconteceu exatamente no mesmo dia em que Katy Perry lançou o seu novo trabalho, Witness – o que já tinha sido anunciado há semanas.

Katy Perry: Ouça meu novo álbum no Spoti… Taylor Swift: Todos os meus álbuns estão disponíveis no Spotify pic.twitter.com/YNpzGU04To — poxa crush (@xoxoadreano) June 9, 2017

taylor colocando musica em stream logo no comeback da katy atento pic.twitter.com/phfgd6IVfy — mateus (@yungrapunxl) June 8, 2017

"Taylor Swift pretende colocar 1989 no Spotify no dia do lançamento do album de Katy Perry" pic.twitter.com/eFEXR4gQGQ — PEDRAO (@Itspedrito) June 9, 2017

taylor vai disponibilizar os albuns dela pra barrar a katy mas em nome de Jesus nao vai conseguir pic.twitter.com/aRrvW3NaqR — SNAP: felipetrtm (@felipezando) June 9, 2017

Hoje vai rolar indireta pra tudo que é lado no twitter da Taylor Swift e da Katy Perry e eu tô só a Rihanna pic.twitter.com/5aAiDL3jG7 — Fenty Indelicado (@NavyTour) June 9, 2017

não acredito que taylor swift juntamente com katy perry inventaram o marketing tão ganhando milhões em cima da gente alimentando briga — guilherme (@serialflower) June 8, 2017

Katy já tinha dito que teria sido Taylor a responsável pela longa treta entre elas, mas que já era hora de levantar bandeira branca e acabar com isso. Afinal, “mulheres unidas, não divididas, e sem esse tipo de besteira, vão curar o mundo”, segundo as próprias palavras de Perry.

Será que essa história acaba de ganhar mais um capítulo?